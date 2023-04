Doig, il pupillo di Sartori rischia di saltare la sfida

Rischia di essere il grande assente, pur essendo sotto la lente d’ingrandimento. Un problema al piede rischia di far saltare il confronto diretto tra Verona e Bologna al terzino scozzese Josh Doig. Depaoli o Lazovic dovrebbero rimpiazzarlo. Sartori lo aveva cercato in estate, come possibile sostituto di Hickey. Optò poi per spendere gli slot extracomunitari per Lucumì e Ferguson e per il prestito di Cambiaso, che però a fine stagione rientrerà alla Juventus.

Ecco perché Doig resta nei pensieri del Bologna, inseguito anche a gennaio, quando gli 8 milioni richiesti dal Verona fecero optare per il prestito con diritto di riscatto (a 3 milioni) di Kyriakopoulos. A fine stagione Sartori dovrà decidere se riscattare il greco o se tornare all’assalto di Doig, che fin qui ha totalizzato 2 reti e 4 assist in 21 presenze, al suo primo anno in Italia.