Domani Lazio decisiva E Ibra ’vede’ il Monza

di Ilaria Checchi

Il tempo di analizzare il deludente pareggio contro la Cremonese è già finito: domani alle 15, infatti, il Milan apre le porte di San Siro alla Lazio di Sarri, per un match decisivo in chiave qualificazione alla Champions. La sfida ai biancocelesti è un crocevia stagionale che non può ammettere sconfitta, considerata la precaria posizione in classifica dei rossoneri dopo l’amaro 1-1 racimolato contro i grigiorossi. Sul banco degli imputati sono finiti tutti, dal tecnico ai giocatori, dai titolarissimi alle seconde linee che, ancora una volta, hanno deluso.

Sicuramente il Diavolo ha dimostrato di non saper imparare dai suoi errori e se sbagliare è umano, perseverare è senza dubbio diabolico: è infatti chiaro che il tecnico non possa permettersi di attuare un turnover di massa perché i risultati ottenuti sono stati sempre aldisotto delle aspettative e il pari di mercoledì sera è soltanto l’ultimo esempio. Rinunciare in contemporanea a pedine del calibro di Giroud e Leao, senza pensare di schierare una difesa che, priva dello squalificato Tomori, avrebbe potuto giovare dell’esperienza di Kjaer da affiancare a solo uno tra Kalulu e Thiaw, è stata una scelta avventata.

Va bene risparmiare le energie ma denaturalizzare l’anima di una squadra ha portato a conseguenze pesanti, che potrebbero diventare gravissime in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, non solo per il blasone del club ma soprattutto per le casse societarie.

Pioli, dunque, ha sicuramente delle responsabilità ma non sono stati da meno i giocatori scesi in campo, sia tra i comprimari che i prim’attori: poca vérve, scarsa cattiveria e troppi individualismi hanno macchiato la prestazione dei vari Brahim Diaz, Origi o De Ketelaere, con quest’ultimo che, di fronte a un clamoroso gol sbagliato, ha palesato tutti i suoi limiti.

Lazio, Spezia, Sampdoria, Juventus e Verona rappresentano 15 punti essenziali per la corsa all’Europa e, con in mezzo la doppia semifinale di Champions, Pioli non potrà permettersi altre turnazioni massicce ma dovrà sperare che i titolarissimi abbiano l’energia e la condizione psicofisica per reggere un rush finale vitale, mentre le seconde linee potranno essere utilizzate con il contagocce.

Tra chi resterà a guardare, poi ci sarà anche Ibrahimovic, su cui pendono voci di un possibile futuro al Monza: nulla è ancora certo, prima di tutto lo svedese dovrà capire se potrà continuare a giocare a calcio e se il Milan sarà disponibile o meno a rinnovargli un contratto da riserva o, in caso di fine carriera, da dirigente. Se le strade di Zlatan e del Diavolo dovessero separarsi, allora è possibile che Galliani possa scendere in campo per rendere ancora più ambiziosa la crescita del club biancorosso.