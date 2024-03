Domani ore 18 al PalaDozza. Torna il capitano, match amarcord per tre ex biancoblù. Sold out e Fantinelli contro Rieti

Ad un mese dall’ultima apparizione casalinga, l’11 febbraio scorso con la Juvi Cremona, la Fortitudo si prepara a tornare in campo nel fortino del PalaDozza, domani pomeriggio alle 18. Si gioca la quinta giornata della fase ad Orologio, con la Effe chiamata a difendere l’attuale seconda posizione in classifica dal tentativo di rimonta di Udine che, in settimana, con la vittoria di Latina 72-81 si è riportata a -2 da Fantinelli e compagni.

La notizia sicuramente più positiva in casa Fortitudo è il ritorno già da martedì proprio del capitano in gruppo, pronto come tutti i suoi compagni a far "esplodere" il PalaDozza domenica pomeriggio. Madison di piazza Azzarita che per altro va verso l’ennesimo "cinquemila" della stagione. Già esaurite le curve Schull e Calori, rimangono ancora a disposizione biglietti per tribuna Graziano e Azzarita, mentre anche il settore ospiti dovrebbe dare un bel colpo d’occhio per una sfida che si ripropone in campionato dopo 15 anni. Da Rieti, a seguire la Real Sebastiani ci saranno tanti tifosi, con la società che ha messo a disposizione dei propri supporters un pullman per seguire gli amaranto celesti. Sarà una sfida amarcord per alcuni giocatori ospiti come Italiano, Raucci e Sanguinetti, ex di un recente o meno passato con la canotta biancoblù.

f. m.