Dominguez alza bandiera bianca Moro verso la conferma dall’inizio

Niente da fare per Nicolas Dominguez: neppure ieri il centrocampista argentino è rientrato in gruppo e quindi, a due giorni alla trasferta di Salerno, il calciatore è considerare fuori dalla sfida. Centrocampo da ridisegnare ancora una volta ed è possibile, per non dire probabile, che Motta riparta da Ferguson, Schouten e Moro, protagonisti di una grande gara sotto il profilo dell’intensità e del profitto contro la Lazio. Medel, però, prova a scalzare l’olandese: questo almeno racconta la giornata di ieri, in cui il cileno è stato provato in coppia con Moro in mediana in un 4-2-3-1 che prevedeva Ferguson centrocampista avanzato, con Soriano a sinistra e Aebischer (alternato a Orsolini) sulle fasce a supporto di Musa Barrow.

Oggi però è un altro giorno e resta da capire se Motta opterà realmente per un 4-2-3-1 o per un 4-3-3, come contro la Lazio, infoltendo la mediana contro una Salernitana che Sousa dovrebbe schierare col 3-4-3, in continuità con l’ottima prova in casa del Milan. In questo quest’ultimo caso, con un centrocampo a tre, Schouten dovrebbe essere preferito a Medel come mediano, con due mezzali al fianco e con il cileno e Pyyhtia pronti a subentrare. Per quel che riguarda Dominguez, quindi, se ne riparlerà dopo la sosta, domenica 2 aprile, con l’Udinese al Dall’Ara. Saltano per il momento anche i sogni di ritorno nella nazionale argentina di Dominguez, che a causa dell’operazione alla spalla nella scorsa stagione uscì dal giro dell’albiceleste perdendo la speranza di partecipare al mondiale che ha poi visto l’Argentina trionfare.

m.g.