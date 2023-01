Dominguez, c’è la prima apertura sul rinnovo

di Marcello Giordano

Segnali di apertura da parte dell’agente dell’agente di Nicolas Dominguez alla voce rinnovo di contratto. I primi giorni del 2023 regalano una buona notizia al Bologna: sono infatti arrivate le richieste di Pablo Sabbag per intavolare la trattativa per il prolungamento del contratto in scadenza al 30 giugno 2024. L’adeguamento di ingaggio richiesto è alla portata: Dominguez guadagna attualmente 700mila euro e stando alle indiscrezioni che arrivano dal Sud America Dominguez avrebbe chiesto circa 1,2-1,3 milioni bonus inclusi. Insomma, cifra alta, ma non irraggiungibile, considerato che il club aveva studiato una proposta al rialzo, potendo contare sul fatto che in estate andranno a scadenza giocatori onerosi come Sansone, Soriano (1,6 netti a testa), Medel e De Silvestri (800mila euro netti).

Vietato però però pensare che la partita volga verso una fumata bianca inevitabile, dal momento che ancora non è stata sancita la data dell’arrivo in città di Sabbag per sedersi al tavolo con Giovanni Sartori e Marco Di Vaio. Gli uomini mercato rossoblù attendono il ritorno in ufficio dell’amministratore delegato Claudio Fenucci, ministro dei conti rossoblù per studiare una strategia. Poi partirà il pressing per provare a convincere Sabbag ad arrivare a Bologna il prima possibile. La sensazione, però, è che l’agente voglia attendere gli ultimi giorni di gennaio per capire se possano arrivare proposte contrattuali più ricche per Dominguez. Proposte che evidentemente sul tavolo ancora non ha. Da qui, la fretta del Bologna, che più sarà costretto ad attendere più si espone al rischio che offerte che portino l’agente a suggerire al proprio assistito di non rinnovare e di spingere per la cessione estiva, arrivino. La buona notizia che arriva dagli ultimi contatti è che Dominguez è stato di parola. Alla dirigenza aveva detto di voler rimanere, intravvedendo potenzialità di crescita individuali e di squadra dopo l’arrivo di Thiago. Evidentemente c’è stato un confronto tra lo stesso Dominguez e Sabbag, se è vero che alla dirigenza è arrivata la prima richiesta per intavolare il rinnovo.

Le cifre richieste da Dominguez sono simili a quelle che Orsolini ha fatto pervenire al Bologna, che ora deve riflettere e fare la propria contromossa, sapendo che il rinnovo di entrambi porterebbe all’addio a giugno tanto di Sansone (scontato), quanto ad almeno un’altra pedina, se non due, tra Soriano, De Silvestri e Medel (quest’ultimo è quello che ha più possibilità di restare) con i quali si discuterà di rinnovo solo a Primavera. Per Orsolini, il Bologna ha sul tavolo una proposta di rinnovo dall’estate: ma a un milione, non a 1,3 e oltre non vorrebbe andare. Ma l’ora delle scelte, a Casteldebole, è vicina, con un summit di mercato tra Sartori, Di Vaio e Fenucci che andrà in scena in giornata o più probabilmente giovedì. Intanto il segnale più importante di apertura arriva da Dominguez.