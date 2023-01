Dominguez dipinge, Zirkzee è in crescita

Skorupski 7 La doppia parata prima dell’intervallo, prima su Reca e poi su Gyasi, vale come un gol segnato. Poi fa solo da spettatore.

Posch 7 Zero sofferenza in fase difensiva e un’altra zampata da bomber aggiunto: la terza in stagione. Scusate se è Posch.

Soumaoro 6,5 Per una volta sente di avere il piede fatato e s’avventura perfino in un paio di veroniche (riuscite): forse per uscire dall’inattività a cui lo costringono gli attaccanti fantasma dello Spezia.

Lucumì 6 Vedi come sopra: l’attacco dello Spezia c’era? Compito facilitato dalla pochezza altrui, ma nel dubbio il colombiano è sempre sul pezzo.

Cambiaso 6 Qualcuno dovrebbe spiegargli come ci si posiziona nella fase difensiva, materia di cui il ragazzo è un po’ a digiuno. Però dal suo piede parte il cross che origina l’1-0: un merito che fa pagella. Secondo merito: nella ripresa non cala.

Moro 6 Invisibile, ma comunque un po’ meglio dei centrocampisti di Gotti. Però dai suoi piedi ci si aspetta di più.

Schouten 6 Qualche leziosità di troppo senza avere la gamba dei giorni migliori. Però nel complesso è abbastanza geometra e abbastanza ‘lavatrice’, secondo la vecchia definizione di Mihajlovic.

Ferguson 6,5 Fin da subito col motore a mille in una squadra che impiega mezzora per entrare in partita. Al 4’ e al 34’ impegna Dragowski in due interventi non banali. Si spegne un po’ nella ripresa.

Orsolini 7 Pasticcione, ne azzecca poche. Per dire: è un errore il controllo di palla sul cross di Cambiaso che sbilancia Bourabia e da cui nasce la stoccata di Posch. Però, dopo averne sbagliato uno, realizza un ‘gollissimo’ che lo emenda da tutte le colpe.

Zirkzee 6,5 Fa quel che si chiede a un centravanti, ovvero occupare l’area e pungere. Al 34’ lascia sul posto Caldara e mira sotto la traversa, ma Dragowski con la mano gli nega la gioia del gol. Spesso duetta con un partner d’attacco che non c’è, ma mostra di avere colpi d’autore. E tiene botta per 94 minuti.

Soriano 6 La caparbia, il sacrificio e non tanto di più. Ma anche quando non brilla gioca partite serie. Aveva pure mandato in gol Orsolini, ma lo frega la posizione di fuorigioco.

Dominguez 7 Panchinaro a sorpresa, quando entra fa due giocate che da sole valgono il prezzo del biglietto. In entrambi i casi a beneficiarne è Orsolini, che una volta regala e l’altra fa bingo.

Aebischer 6 Centrocampista funzionale, si rende utile.

Pyyhtia sv

Barrow sv

Allenatore Motta 6,5 Con tenacia e pazienza la sua squadra esce dal guscio e vince una partita senza opposizione e senza storia. Zirkzee centravanti è una scelta azzeccata, Dominguez in panchina lascia qualche dubbio. Ma da tempo il suo Bologna ha un verso.

Voto squadra 6,5

Arbitro Massimi 6,5 In pieno controllo della partita.

Massimo Vitali