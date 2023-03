Dominguez, il Bologna non può farne a meno

di Marcello Giordano

Il Bologna ha scoperto un nuovo centro di gravità. Nelle ultime settimane tifosi e opinione pubblica hanno dibattuto sul mancato impiego di Arnautovic, alla luce delle difficoltà nel trovare conclusioni e il gol dei rossoblù, al netto del gioco espresso e della crescita della squadra.

Ma è pur sempre vero che con l’assenza di Arnautovic il Bologna ha dovuto convivere forzatamente negli ultimi tre mesi, collezionando 18 punti in 10 giornate. Nelle ultime tre, però, è arrivata una frenata: 2 punti in 3 partite, contro Torino, Lazio e Salernitana. E tutte senza Nicolas Dominguez, una delle pedine imprescindibili per la mediana. Thiago Motta ha preso d’esempio l’argentino, per spiegare la sua filosofia di gestione della rosa: "Quando Nico tornerà sa già che dovrà allenarsi al top per riprendersi il posto nell’undici titolare".

Titolari inamovibili non ce ne sono: specie se la forma fisica non è al top e il campo racconta che c’è chi merita di più. Ma è pur vero che il Bologna, senza Dominguez, fatica: a Torino non c’è stata gara, molto meglio con Lazio e Roma, dove il Bologna ha ritrovato la capacità di fare la partita, ma con Dominguez è più facile che recupero palla e ritmi di gioco siano più alti.

Morale, Thiago Motta siede sulla panchina rossoblù da 21 partite e ha messo in cascina 31 punti, viaggiando alla viaggiando alla media di 1,47 punti a gara. Da quando è stato avviato il nuovo corso, Dominguez ha saltato 5 gare per infortunio, squalifica o scelta tecnica, con Inter, Udinese, Torino, Lazio e Salernitana: il bilancio racconta di 2 sconfitte (con Inter e Torino), 2 pareggi (Lazio e Salernitana e una sola vittoria (Udinese), per un totale di 5 punti in altrettante partite, media da risicata salvezza. Ed è una media che addirittura peggiora se si tiene presente che Dominguez fu escluso dai titolari per scelta tecnica contro l’Empoli, subentrando nella mezzora finale. Manco a dirlo, Bologna sconfitto 1-0 al Dall’Ara e allargando il discorso ai risultati dei rossoblù senza Dominguez titolare il bilancio peggiora: 3 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria e una media da retrocessione di 0,83 punti a partita e una proiezione sulle 38 giornate da 31,6 punti.

Urge recuperare Dominguez per un un finale di stagione da protagonisti. Il centrocampista ha quasi recuperato dal guaio al ginocchio, in questi giorni e anche oggi lavorerà a parte, ma mercoledì sarà in gruppo. Il Bologna scenderà in campo domenica alle 12.30 con l’Udinese: basteranno 4 allenamenti in gruppo per fargli ritrovare la maglia da titolare? Non è detto, visto che Thiago non fa sconti a nessuno ed è molto attento a stato di forma e ritmo di allenamenti.

Ma considerati i numeri è chiaro che il tecnico sia il primo a sperare di ritrovare il suo numero 8 il prima possibile. E la speranza è pure che firmi il rinnovo di contratto e rimanga in pianta stabile al suo Bologna anche nella prossima stagione. Ma questa è un’altra storia.