Dominguez resta la chiave di volta per il futuro Ma la priorità è la fascia sinistra: arriva Reabciuk?

Nuovo summit di mercato in vista: si terrà nelle ore o nei giorni successivi alla gara con l’Atalanta.

Per Thiago Motta, il rinnovo di Dominguez, in chiave futura, è determinante (il Bologna può arrivare a 1,5 con i bonus, il giocatore li chiede netti per prolungare fino al 2026): le parti non sono distanti, ma la quadra ancora non è raggiunta.

Le altre partite, per il tecnico possono attendere, a conferma di come siano tanti i giocatori sotto esame in vista dell’estate e di una possibile rivoluzione della rosa.

Non può attendere, invece, il rinforzo sulla corsia sinistra di difesa: Terzic (23) della Fiorentina continua a trovare minutaggio, Beruatto (24) del Pisa non è sul mercato ad oggi come Doig (20) del Verona e così il Bologna a metà settimana avrà un incontro con l’Olympiakos e gli agenti di Oleg Reabciuk (24) per capire se sia possibile intavolare un prestito con diritto o obbligo di riscatto per il terzino sinistro moldavo di passaporto portoghese.

Il tutto anche perché Kyriakopoulos (26) del Sassuolo non è ad oggi una prima scelta e il Bologna per arrivare al greco propone il cartellino di Vignato: ma i neroverdi devono prima cedere Ceide e Antiste o Defrel per poter pensare all’inserimento del fantasista rossoblù, che per ora lascia in stand by le proposte provenienti dalla serie B di Reggina e Frosinone (dei ciociari ai rossoblù piace il mediano Boloca, 24).

In vista dell’estate, il Bologna marca stretto il talento cileno Osorio (18) dell’Universidad de Chile, esterno d’attacco mancino. Ma piace pure il centrale olandese Beukema (24) dell’Az Alkmaar, con la speranza di poter anticipare il suo arrivo in questa sessione, vista la ricaduta di Bonifazi e il contratto in scadenza nel 2024 di Soumaoro, con cui si tratterà eventualmente il rinnovo a primavera, insieme a Medel, Soriano e De Silvestri.

A patto però che accettino offerte al ribasso. Per gennaio, però, urgono le cessioni di Vignato e Kasius per fare partire poi il mercato in entrata. Intanto ieri Giovanni Sartori era in tribuna ad assistere a Spezia-Lecce.

Marcello Giordano