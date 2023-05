Dominguez riprende il Sassuolo Non basta il ritorno di Arnautovic

dall’inviato

Gianmarco Marchini

Un punto, sì, ma di domanda. Dov’è finito il Bologna bello e maledetto di un mese fa? Al Mapei Stadium va in campo un’altra copia non autentica. Certo, una copia non brutta come a Verona e a Empoli, dove però i padroni di casa avevano tutt’altra fame rispetto al Sassuolo più indolente che naif di Dionisi. E per fortuna. Perché, dopo il vantaggio-capolavoro di Berardi al 15’, i neroverdi potrebbero affondare il colpo, complice un Bologna confuso e incapace di arrivare dalle parti di Consigli. Una ragnatela sterile di passaggi, quella che provano a tessere Schouten e Dominguez, finendo spesso per rifugiarsi nei lanci lunghi di Bonifazi. Come una catena a cui manca un anello, l’ultimo e il più cruciale: il centravanti.

E qui c’è un altro, grande punto di domanda: perché giocare per 68 minuti con Aebischer falso nove? Con Zirkzee e Arnautovic in panchina, con Orsolini e Barrow in campo, si fatica a comprendere questa mossa. Pare quasi una prova di fede che Thiago chiede al suo popolo: se mi amate, seguitemi anche con lo svizzero punta. E’ commovente, Aebischer, nel sacrificio con cui cerca di vestire un abito per lui esageratamente fuori taglia. Difficile comprendere perché forzare una scelta del genere, quando in campo c’erano Musa e Orso, comunque dotati dei fondamentali per interpretare meglio quella parte. Ne esce un primo tempo inspiegabile che si chiude con l’inspiegabile pari di Dominguez (42’) bravissimo nel mettere con un destro a giro il pallone all’incrocio. Il Bologna va a riposo con la possibilità di cambiare volto alla partita. Ma si ripresenta senza cambiare nulla. Solo al 68’ si accende la lavagna del quarto uomo, quando Arnautovic ritrova il campo accompagnato da un’ovazione della curva, ma soprattutto dalle prolungate indicazioni di Thiago. A lasciargli il posto, però, è Orso, con Aebischer che slitta a destra, altra scelta che non convince tantissimo nell’ottica di una partita da voler vincere. Tra un richiamo e un altro di Motta, Marko si batte e difende tanti palloni, ma è l’energia complessiva che manca alla squadra che pare accontentarsi del pari.

Un punto che vale un posticino sul treno affollatissimo diretto verso l’ottava posizione. A bordo, a 46 punti, Fiorentina, Toro, Monza e Udinese. A quattro gare dalla fine, è come un altro piccolo torneo con in palio un po’ di celebrità. Attenzione, però, perché il Sassuolo è tredicesimo, ad appena due lunghezze. In sostanza, il Bologna può ancora scrivere un gran finale a una stagione comunque di rilancio, o ridimensionare il bel lavoro fatto con un piazzamento modesto. Quota Saputo intanto assomiglia sempre più a un miraggio nel deserto: sembra lì, ma resta sempre lontana. Mancano sei punti per l’obiettivo stagionale fissato da Joey (52), ma nel cammino ci sono le due sfide casalinghe con Roma e Napoli, in mezzo la trasferta di Cremona e la chiusura in casa del Lecce. Insomma, non una passeggiata. Soprattutto se i rossoblù continueranno a camminare.