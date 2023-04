Dominguez scalpita, Aebischer ancora a destra

Nicolas Dominguez scalpita. A poco meno di due mesi dall’ultima volta, l’argentino potrebbe tornare titolare. Il centrocampista è uno dei dubbi della vigilia: si era infortunato al ginocchio destro con l’Inter, lo scorso 26 febbraio. Da allora, tre partite infermeria con Torino, Lazio e Salernitana, coincise con una flessione della squadra (2 punti in tre partite). Poi il ritorno, ma partendo dalla panchina, con Udinese e Atalanta: Thiago Motta aveva fatto capire in tempi non sospetti che Dominguez si sarebbe dovuto riconquistare il posto e avrebbe dovuto ritrovare la miglior condizione, visto che continua a doversi prendere cura del ginocchio, non ancora al cento per cento. Ma gol sfiorato e assist sprecato da Sansone con l’Udinese e l’ingresso con l’Atalanta, dove è entrato nell’azione del raddoppio che ha chiuso la partita, dicono che Dominguez è sulla strada buona. Lui scalpita.

C’è una partita relativa al contratto ancora aperta. E ci sono sondaggi da parte di diverse squadre (tra cui Lazio e Fiorentina), che ancora non si sono tramutate in offerte concrete, come quella del Bologna da 1,5 milioni netti a stagione. Per trasformare sondaggi in offerte, urge ritrovare il campo e continuare a sfornare prestazioni di alto livello. Magari arrivare a una sorprendente e inattesa Europa aiuterebbe pure di più: e chissà che a quel punto Dominguez non preferisca giocarsela con il Bologna rinnovando. Ci spera Thiago, che di Dominguez ha fatto un perno rossoblù. Ma il tecnico sta fuori da questioni economiche: a lui interessa il Milan, e Dominguez per geometrie, pressing e corsa può essere fondamentale. Lo è stato pure Moro: eppure il croato potrebbe cedere la maglia all’argentino, nonostante gol e assist contro l’Udinese e un’altra prova solida con l’Atalanta. Può tornare l’ora di Dominguez tra i titolari e difficilmente Motta rinuncerà a Schouten davanti alla difesa e al tuttocampista Ferguson.

Nonostante le prove settimanali, che hanno visto Zirkzee al centro dell’attacco, nelle ultime ore sono in risalita le quotazioni di Sansone, che ha ritrovato il gol a Bergamo, con l’olandese che potrebbe essere chiamato a dare continuità al decisivo subentro con assist effettuato a partita in corso contro l’Atalanta. Al suo fianco, probabili gli impieghi di Aebischer e Barrow sulle fasce, con Sansone o Barrow che potrebbero essere dirottato a destra a partita in corso, qualora lo svizzero dovesse aver bisogno di rifiatare, date le indisponibilità dello squalificato Orsolini e dell’infortunato Soriano.

Marcello Giordano