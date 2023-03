Dominguez scalpita per tornare Ma il rientro sarà dopo la pausa

di Giacomo Guizzardi

Inizia con qualche assente di troppo la settimana che condurrà il Bologna di Thiago Motta alla sfida esterna contro la Salernitana, in programma per le 18 di sabato. Il tecnico italo-brasiliano, dopo il pareggio casalingo contro la Lazio, lavorerà in settimana per capire quale undici opporre ai granata di Paulo Sousa, in virtù soprattutto di ciò che vedrà in allenamento.

Tra gli assenti Lucumì – nulla di grave per il colombiano – oltre a Posch e Ferguson, che hanno svolto solamente la parte atletica di riscaldamento.

Per il centrocampista e il terzino semplice gestione. E, a proposito di centrocampo, tiene banco la situazione relativa a Dominguez: l’argentino, out nelle ultime due uscite, scalpita per rientrare già con la Salernitana.

Da Casteldebole, però, frenano per più motivi: il primo, ovviamente, è legato a un eventuale rischio di un nuovo infortunio (Nico viene da un trauma distorsivo al ginocchio destro e lo staff di Motta vuole averlo al 100 per cento), il secondo si collega alle tempistiche, visto che dopo la Salernitana ci saranno due settimane di pausa prima del prossimo impegno (Udinese).

Due settimane di tempo utili per recuperare, dunque, e per avere nuovamente Dominguez tra i disponibili.

Se l’argentino ha svolto terapie, discorso diverso per Orsolini: out contro la Lazio per un dolore addominale, si è visto in campo ieri nel finale di seduta, impegnato in un allenamento differenziato, svolgendo esercizi sia con che senza la palla.

Ulteriori valutazioni verranno effettuate già da oggi, quando la squadra si ritroverà a Casteldebole per un nuovo allenamento a porte aperte, sempre alle 11.

Nel finale scarico per i titolari di sabato e partitella per tutti gli altri. Di undici anti-Salernitana non si è parlato: da capire in quale maniera Motta gestirà il reparto più affollato, l’attacco, mentre negli altri reparti i dubbi sembrano essere al minimo. Ma, è ovvio, si è solo a martedì: con Motta può cambiare tutto.