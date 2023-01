Dominguez, si avvicina l’ora del faccia a faccia

di Marcello Giordano

Non c’è ancora la fumata bianca, ma il dialogo continua. Di più: si avvicina l’ora del faccia a faccia tra il Bologna e l’agente di Nicolas Dominguez e, con essa, anche l’ora della verità. Nelle ore che hanno preceduto la gara con l’Udinese, Giovanni Sartori ha avuto nuovi contatti telefonici con Pablo Sabbag, per discutere il rinnovo del centrocampista argentino. Le parti non sono ancora abbastanza vicine da dichiarare la fumata bianca imminente, ma evidentemente la situazione è arrivata a un punto tale per cui si rende necessario un faccia a faccia: che porti alla fumata bianca o alla rottura, anche se a Casteldebole sperano nella prima ovviamente. Dall’Argentina riferiscono che Sabbag ha fatto sapere al Bologna che arriverà a Casteldebole tra circa dieci giorni e la notizia è stata confermata dall’Italia, dove però aspettano che l’agente si palesi, prima di cantar vittoria, dal momento che ha già rinviato tre volte (a settembre, novembre e dicembre), il faccia a faccia. Dominguez ha dichiarato ai dirigenti e ai media di voler rimanere e Sabbag ha chiesto 1,5 milioni più bonus per prolungare fino al 2026.

Il Bologna ha risposto di poter arrivare a 1,5 con i bonus. Ma tra 1 più bonus, tra 1,2 e 300mila di euro di bonus c’è tanta differenza e di mezzo anche l’idea di prolungare fino al 2025 e non al 2026. Scatta il conto alla rovescia per il confronto e il forcing finale con Dominguez e il suo agente, e pure con Riccardo Orsolini.

Dai rinnovi dei due dipenderanno le strategie future del club (alla voce rinnovi Soriano, De Silvestri e Medel: quest’ultimo possibile, gli altri restano due punti interrogativi) e le grandi manovre estive. Perché su Dominguez si muove la Fiorentina , ma pure la Lazio, che in estate potrebbe dire addio a Milinkovic Savic e Luis Alberto e potrebbe dover ristrutturare la mediana: anche se prima ci sarà da sciogliere il nodo della convivenza complicata tra Tare e Sarri, che comunque spera di vedere all’opera con i propri occhi Dominguez giovedì, in Coppa Italia. Il Bologna, invece, intende blindarlo. E da Firenze, arriva una notizia che fa ben sperare i rossoblù: i viola seguono Dominguez da due anni, ma negli ultimi giorni avrebbero effettuato un sondaggio per Schouten, per il quale il Bologna ha già rinviato al mittente una richiesta di prestito con diritto di riscatto a 5 milioni del Feyenoord. Se i viola cambiano obiettivo, secondo alcune indiscrezioni, è perché potrebbe avvicinarsi il rinnovo con i rossoblù: la verità tra una decina di giorni. Molto prima, invece, il Bologna romperà gli indugi per un terzino sinistro. Sono in corso riflessioni a Casteldebole, tra giovedì e venerdì i rossoblù proveranno a stringere per uno dei propri obiettivi: Reabciuk (24) dell’Olympiakos, Terzic (23) della Fiorentina, Lato (24) del Valencia, mentre la Roma offre Vina (25) e il Parma Osterwolde (21). Ma se il Bologna si è preso tre giorni di riflessione per far partire l’offerta, è perché si stanno valutando un paio di profili esteri, che potrebbero essere la sorpresa dell’ultimo minuto targata Sartori.