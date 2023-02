Dominguez: "Siamo più maturi"

Nicolas Dominguez avvisa l’Inter, parlando a ’Bfc tv’: "Ora siamo una squadra più matura, che non molla mai. Non è un caso se a Genova abbiamo vinto all’ultimo. Sono stati tre punti preziosissimi sotto molti punti di vista, anche perché sapevamo di affrontare un avversario che si giocava quasi tutto in chiave salvezza. Ma pure e a Udine e a Firenze abbiamo finito in crescendo". Della serie: il Bologna non sarà preda facile come quello sconfitto con punteggio tennistico all’andata (6-1) a San Siro. E’ maturato il Bologna ed è maturato anche Dominguez: "Sono arrivato che avevo 21 anni e ora ne ho quasi 25 e sono diventato padre. Questo vuol dire tanto". E vuol dire tanto pure Thiago Motta: "Ho un ottimo rapporto con lui, è stato un grande centrocampista e questo mi aiuta". Avrà un significato importantissimo anche la sfida con l’Inter, per la classifica: "Sarà durissima. Non abbiamo dimenticato il ko dell’andata, loro ricordano benissimo quello che è successo al Dall’Ara nella scorsa stagione ( l’Inter perse lo scudetto perdendo 2-1, ndr). Si affronteranno due squadre che vorranno vincere". Il Bologna ci riproverà, nel segno di Mihajlovic: "Il mister mi ha e ci ha lasciato l’insegnamento più importante: non mollare mai. E noi siamo una squadra che non molla".

Marcello Giordano