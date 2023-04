Dominguez, una fascia con vista sul futuro

Nel Bologna di Thiago Motta nulla accade per caso. Il Bologna è un orologio, tutto è provato e riprovato. E allora è possibile che un caso non sia neppure un dettaglio che dettaglio non è: la fascia di capitano sul braccio di Nicolas Dominguez. Succede anche questo, nella sfida con il Milan. E che sia un segnale che il tecnico lancia al suo centrocampista è quanto meno probabile. "Nico se la è meritata, come prima se la era meritata Lucumì. Ha fatto una gran partita. E poi è pronto a prendersi questo tipo di responsabilità", sono le parole con cui Motta lo incorona. Fatica nel primo tempo, come tutto il Bologna, Dominguez. Ma è una delle chiavi attraverso le quali Motta cambia faccia alla squadra nella ripresa, alzandolo sulla trequarti, mettendolo in marcatura su Vranckx. Se il Bologna alza il baricentro e ritrova il filo del gioco, parte del merito è del numero 8, uomo di fiducia e tattico in campo di Thiago, che vorrebbe tenerselo stretto e costruire anche su di lui il Bologna del futuro.

Piccolo particolare: c’è la partita del rinnovo ancora aperta e senza prolungamento dovrà essere ceduto. Entrando a partita in corso con l’Udinese, due settimane fa, l’argentino aveva tagliato insieme a Schouten il traguardo delle 100 gare disputate in rossoblù: 94 di campionato e 6 di Coppa Italia. Nel pre gara, i due sono stati premiati dall’ad rossoblù Claudio Fenucci e da Marco Di Vaio per il traguardo raggiunto e le gare di campionato in rossoblù sono diventate 96. Le 100 sono nel mirino, ma l’idea del club è quella di allungare la striscia, se è vero che sul piatto c’è un rinnovo di contratto fino al 2026 con adeguamento di contratto dagli attuali 750mila euro a 1,5 milioni netti. Ma Dominguez non ha ancora risposto, strizzando l’occhio a possibili sondaggi (provenienti da Lazio, Fiorentina e Spagna), in attesa di capire come finirà la stagione rossoblù. La fascia è un invito a prendere il Bologna per mano anche in futuro.

Marcello Giordano