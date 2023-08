Dopo il tricolore, Velasco pronto ai Mondiali di Bologna

Lo avevamo lasciato con il dubbio. Anzi, quasi la certezza che nonostante il titolo italiano appena conquistato, il ct della nazionale italiana, Daniele Bennati, non lo avrebbe chiamato per il mondiale di ciclismo. Non ritenendolo adatto al percorso che gli azzurri affronteranno in Scozia.

Ma la crescita di Simone Velasco, metà bolognese e metà dell’Isola d’Elba negli ultimi tempi è stata esponenziale. Così, su tracciato scozzese, ci sarà anche la maglia tricolore di Simone, pupillo di un altro ex professionista delle Due Torri, Luca Mazzanti.

I Mondiali di ciclismo si terranno in Scozia dal 5 al 13 agosto. Si tratta della 96ª edizione del campionato mondiale Uci, che avrà una grandissima novità: per la prima volta nella storia si svolgeranno contemporaneamente e nella stessa località le rassegne iridate di tutte le discipline del ciclismo. Il ct Bennati nel frattempo, per la gara del 6 agosto, ha diramato l’elenco dei 9 corridori prescelti, otto del quali saranno lungo le strade della Scozia. Si tratta di Andrea Bagioli, Filippo Baroncini, Alberto Bettiol, Daniel Oss, Andrea Pasqualon, Lorenzo Rota, Kristian Sbaragli, Matteo Trentin e di Simone Velasco che, proprio in un’intervista al nostro giornale, si era detto pronto a fare di tutto pur di partecipare alla corsa iridata. Filippo Ganna parteciperà lla cronometro insieme con Mattia Cattaneo.