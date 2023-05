Doppietta tricolore per la giovane Magli e l’Ima San Mamolo

Lucia Magli (nella foto con il maestro Paolo Checchi) non si ferma più per la gioia della sua società, il Team Ima San Mamolo Judo. Al PalaVesuvio di Napoli, campionato italiano juniores A2 e Lucia, che già aveva vinto il titolo italiano cadetti under 18, a Ostia, concede il bis. E lo fa alla sua maniera, con entusiasmo e tanto agonismo.

A Napoli c’erano quasi trecenti atleti in rappresentanza di 160 squadre e Lucia dà un saggio ulteriore del suo talento, vincendo entrambi i combattimenti prima del limite. Un risultato che le consente di essere, a soli 16 anni, due volte tricolore nell’arco di un mese, prima tra i cadetti e poi tra gli juniores.