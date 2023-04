Doppio sorriso Virtus: a Scafati e in Eurolega

Scafati

81

Virtus Bologna

83

SCAFATI: Okoye 5, Sangiovanni ne, Mian, Krampelj 6, Hannah 2, Pinkins 12, De Laurentiis 4, Rossato 15, Imbrò 9, Thompson 15, Tchintcharauli ne, Logan 13. All. Sacripanti.

SEGAFREDO BOLOGNA: Faldini ne, Belinelli 11, Pajola 3, Bako 5, Shengelia 15, Hackett 15, Menalo, Mickey 9, Camara ne, Weems 7, Ojeleye 2, Teodosic 16. All. Scariolo.

Arbitri: Attard, Buongiorni, Grigioni.

Note: parziali 18-15; 37-43; 59-64. Tiri da due: Scafati 1536; Virtus Bologna 1636. Tiri da tre: 1031; 1024. Tiri liberi: 2125; 2125. Rimbalzi: 42; 37.

di Massimo Selleri

SCAFATI (Salerno)

Doppio sorriso per la Segafredo. Vincendo al PalaMangano la Virtus conferma il primo posto con una vittoria su Milano, ma le buone notizie arrivano anche da Barcellona dove si è riunito il board di Eurolega. Ufficialmente l’Eca ha rinviato tutte le decisioni all’assemblea degli azionisti che si terrà a giugno, ma le indiscrezioni dicono che la V nera non è così lontana da ottenere una wild card per la prossima stagione, per non dire che in questo momento è il club, tra quelli in bilico, ad avere più possibilità di essere riammessa in Eurolega.

Tornando alla pallacanestro giocata l’andamento della gara dimostra quando in questo momento stiano pensando le cinque assenze con cui deve fare i conti Sergio Scariolo: Mannion, Lundberg, Cordinier, Abass e Jaiteh sono un bel quintetto e soprattutto tra di loro c’è chi potrebbe garantire una difesa migliore e una migliore energia, due aspetti su cui alcuni giocatori non sono stati molto brillanti dopo le fatiche di domenica, quando i bolognesi hanno strapazzato Trento. La mancanza di energia spesso si traduce in poca pazienza e troppo nervosismo avendo la fretta di chiudere subito la partita, quando bisognerebbe ragionare. Fino a quando non piazzano un parziale di 12-0 i bianconeri finiscono diverse volte sotto il -5, poi sembrano trovare il bandolo della matassa raggiungendo il +12 (29-41). Qui, però, difettano in concentrazione lasciando qualche spazio alla reazione dei padroni di casa.

I campani si avvicinano fino al 57-59 poi riparte la marcia a singhiozzo dei bolognesi. A 3’02’’ dalla fine Belinelli infila il libero di un fallo tecnico appioppato a Thompson e poi dalla lunetta non sbaglia neppure Shengelia per 3 punti che valgono il 70-76. Scafati non molla e con un 4-0 di parziale alita sul collo degli avversari. Ci pensa, però, Teodosic a realizzare una tripla pesantissima, ma i locali non ci stanno a perdere e con 11’’ da giocare il tabellone indica il punteggio di 81-83. Fallo in attacco di Belinelli e poi time out di Sacripanti, ma Rossato sbaglia la tripla della vittoria.