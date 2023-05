Dortmund tiene viva la corsa per il titolo

Il Borussia Dortmund ha confermato di essere letale tra le mura amiche travolgendo 6-0 il Wolfsburg. Un successo che tiene viva la suspense per la corsa al titolo con il Bayern. A tre turni dalla fine del campionato, il Bayern Monaco ha un piccolo vantaggio sul Borussia Dortmund (65 contro 64), con un programma simile per le due squadre: due partite in casa e una in trasferta. Il BVB, che ha vinto 13 partite su 15 al Westfalenstadion in questo campionato (una sconfitta e un pareggio), avrà il vantaggio casalingo nell’ultima giornata contro il Mainz, mentre la squadra di Monaco si recherà a Colonia.

Il Bayern Monaco aveva vinto 1-2 sul campo del Werder Brema con le reti di Gnabry e Sanè. Nel finale, poi, è servito a poco il gol dei padroni di casa con Schmidt. Ieri il Bayern ha vinto 2-1

Le gare: Friburgo-Rb Lipsia 0-1; Hoffenheim-Eintracht Francoforte 3-1; Borussia Moenchengladbach-Bochum 2-0; Augsburg-Union Berlino 1-0; Hertha Berlino-Stoccarda 2-1; Werder Brema-Bayern Monaco 1-2; Borussia Dortumund-Wolfsburg 6-0.

La classifica: Bayern Monaco 65; Borussia Dortmund 64; Lipsia 57; Friburgo, Union Berlino 56; 54; Bayer Leverkusen 48; Wolfsburg 46; Mainz 45; Eintracht 43; Borussia Moenchengladbach 39; Colonia 38; Werder Brema 35; Augsburg 34; Hoffenheim 32; Schalke 30; Bochum, Stoccarda 28; Hertha 25.