Dotti fa l’impresa alla Parigi-Brest-Parigi

E’ la regina delle randonnée, una gara il cui percorso è riconoscibile dallo spazio: l’intera Bretagna da est a ovest e poi di nuovo da ovest a est: Mirco Dotti, 50enne ciclista amatoriale di Zola Predosa, membro del gruppo Avis di San Giorgio di Piano, ha completato la Parigi-Brest-Parigi, il sogno di chiunque abbia stretto fra le mani il manubrio di una bici da corsa.

Dotti era uno fra i quasi 6800 partenti, rimasti in sella dalla sera del 20 agosto fino al pomeriggio del 24 - tutti col solo obiettivo di finire nel tempo limite di 90 ore – per un totale di 1227 chilometri e 10mila metri di dislivello. Ha impiegato 88 ore per partire e tornare da Rambouillet, alla periferia di Parigi. Riservata ai professionisti a fine ’800, oggi è il sogno proibito dei ciclisti di tutto il mondo.

"In strada ho incontrato europei, americani, indiani, ciascuno col suo stile di corsa, col suo piano in mente – racconta Dotti –. Un gruppo di Seattle è proceduto compatto per l’intero percorso. Alcuni coreani invece effettuavano lunghissime tirate, pedalando a tutta per varie decine di chilometri, per poi riposarsi. Altri ancora rifiutavano categoricamente di pedalare in scia. Come la maggior parte degli iscritti ho preferito procedere alla mia andatura, componendo via via dei gruppetti con gli altri iscritti che incontravo lungo il percorso".

Benché estrema questa è comunque una gara per puristi delle due ruote: "Io ad esempio ho scelto di gareggiare non su una bici da cicloturismo, ma sulla mia abituale endurance, una bici da corsa solo leggermente riadattata per le grandi distanze. Anche dal punto di vista dell’alimentazione si è portati a essere tradizionalisti: come tutti ero attrezzato per disciogliere nella borraccia sali e carboidrati, ma ben presto ho preferito rifornirmi di panini e baguette lungo il percorso. E’ insomma la Bretagna, col suo paesaggio punteggiato da villaggi e cattedrali, a scandire il suo ritmo. Il percorso è interamente vallonato: sostanzialmente non esiste la pianura. Il che costringe a continui di cambio di ritmo, oltre che a tenere sempre le dita in movimento sulla leva del cambio. Per la Parigi-Brest-Parigi è necessario qualificarsi attraverso altre randonnée - nel mio caso la Ravorando e il Randogiro dell’Emilia - ma non esiste un vero e proprio allenamento, in particolare per la resistenza al sonno: durante la gara mi sono limitato a microsonni di 15 o 20 minuti, sulle brandine sparse nei quindici checkpoint. Dormire di più può infatti rallentare l’andatura significativamente per le ore successive". Quel che più conta, non si vive mai l’incubo di trovarsi da soli a pedalare in mezzo al nulla: "Anche in piena notte chioschi, camper e balconi sono sempre aperti per i ciclisti, per regalare loro un panino o indicare una fontana, accompagnati sempre da un ’bravò’ e da un ’bonne route’".

Filippo Donati