Dramma Ganago: perde la figlia di soli 5 anni

Dramma per Ignatius Ganago (foto): l’attaccante camerunense del Nantes ha perso la figlia di 5 anni e giovedì non sarà a Torino per gli spareggi di Europa League contro la Juventus. Lo ha annunciato il club francese con un post sui suoi social media: "Il Nantes è in lutto. Ti stiamo pensando +Gana+. Il club è con te in questa terribile prova". La piccola Chloé, l’unica figlia di Ganago, è morta dopo una malattia ed il giocatore è partito per il Camerun. Ganago, esordiente domenica durante la vittoria del Nantes contro il Lorient e che compirà 24 anni domani, giorno del match contro la Juventus, si è allenato in Camerun ed ha esordito tra i professionisti a Nizza nel 2017, prima di approdare al Lens nel 2020 e poi al Nantes nell’estate del 2022. Il Lens è stato il primo club a condividere il suo lutto lunedì sera: "Toccato nel cuore da questa tragedia, l’intero RCL è rivolto a Ignatius Ganago e alla sua famiglia in questo terribile calvario, questo lutto impensabile".

Intanto in vista della sfida contro i transalpini è recuperato Leonardo Bonucci, come già aveva preannunciato il tecnico Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di domenica scorsa contro la Fiorentina.