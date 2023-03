Due settimane di stop, poi la trasferta a Pistoia

Due settimane per integrare al meglio Candussi e Vasl e per preparare, nel migliore dei modi, il finale di stagione regolare. La partita saltata con Ferrara di lunedì e la sosta per le finali di Coppa Italia, danno alla Fortitudo tempo per schiarirsi le idee e preparare le gare con Pistoia e Forlì, la seconda fase del campionato e poi i successivi playoff.

Una minipreparazione di 2 settimane per arrivare pronti alla fase decisiva.

Matteo Fantinelli e compagni torneranno in campo solo il 19 marzo al PalaCarrara di Pistoia contro la Giorgio Tesi Group, prima di chiudere la stagione regolare, la settimana successiva, il 26 marzo, in casa contro Forlì. Da domenica 2 aprile prenderà il via la seconda fase della stagione che invece terminerà il 7 maggio. Dal weekend successivo del 13-14 il via ai playoff con i quarti di finale, e con termine con l’eventuale gara-cinque di finale in programma il 20-21 giugno.

f. m.