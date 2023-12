Duello Sasso e Granamica di corsa

Continua l’avvincente duello in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza tra Sasso Marconi e Granamica. Gli uomini di Fabio Malaguti (nella foto), capaci di inanellare la sesta vittoria consecutiva, hanno espugnato con un netto 3-0 il difficile terreno di gioco del Russi mentre la band di Davide Marchini, reduce dalla bruciante sconfitta interna nel derby contro il Medicina e sotto 1-0 sul campo della Vis Novafeltria, è riuscita a ribaltarla 2-1 e a restare così in scia, a -1, alla compagine sassese. Pareggio interno per il Medicina di Giangiacomo Geraci che, contro il Gambettola, impatta 2-2. Vittoria roboante (4-0) per il Castenaso di Sergio Fancelli contro il Sant’Agostino mentre il Bentivoglio di Marco Gelli è caduto 4-2 a Pietracuta. Nel girone A, dopo il pirotecnico pareggio per 3-3, nell’anticipo di sabato, del Zola Predosa di Nicola Zecchi contro il Real Formigine, ieri è sceso in campo il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti che, tra le mura amiche, è stato sconfitto 3-1 dal Rolo.