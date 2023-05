Duemila tifosi pronti per il Mapei Stadium

Lunedì la trasferta a Reggio Emilia, per sfidare il Sassuolo. Nonostante il ko di Empoli, che segue in trasferta quello di Verona, l’entusiasmo non viene meno. Sono almeno duemila i tifosi rossoblù che hanno già un tagliando per il Mapei Stadium

Nella caccia all’ottavo posto, al di là dello scivolamento dei rossoblù di una posizione dopo il ko di Empoli, in realtà cambia poco: dai 46 punti della Fiorentina ai 43 di Udinese e Sassuolo ci sono, esattamente come un turno fa, sei squadre racchiuse in soli tre punti. Semmai a cambiare in peggio è la classifica del ‘campionato di Thiago’, ovvero il rendimento dei rossoblù da quando il tecnico italobrasiliano lo scorso settembre si è seduto sulla panchina di Casteldebole.

Ebbene: nelle 27 giornate della sua gestione il Bologna, in virtù dei 39 punti conquistati, oggi figura al decimo posto, alle spalle di Napoli (66), Lazio (53), Juventus (53), Inter (48), Roma (45), Atalanta (44), Milan (44), Monza (44) e Fiorentina (40), e davanti a Sassuolo (37) e Torino (35).

I numeri di questo segmento di campionato raccontano di 11 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, nonché di 35 gol segnati e 34 subiti. Dati che non tolgono nulla al grande lavoro che in questi mesi ha fatto, e continua a fare, il tecnico rossoblù ma che aiutano meglio a contestualizzare il percorso di Motta. Giugno, e con esso l’ora delle decisioni sul futuro, dista solo cinque partite: quelle con Sassuolo, Roma, Cremonese, Napoli e Lecce. Poi sarà tempo di sedersi attorno a un tavolo con i dirigenti e con Saputo per pianificare il domani. E innanzitutto per sdoganare il Thiago-bis.

