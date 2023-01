Dybala luci e ombre. Smalling c’è

Rui Patricio 6 Sicuro sul tiro di Lucumì e nel finale su Ferguson.

Mancini 6,5 Difensore con licenza di impostare e di inserirsi: su un suo tiro da lunghissima distanza Zaniolo devia e sfiora il raddoppio. A inizio ripresa salva su Arnautovic.

Smalling 7 Ingabbia Arnautovic e si immola su Ferguson e Pyyhtiä: provvidenziale.

Ibanez 6 Soffre Orsolini, ma regge l’urto.

Celik 6 Suo il cross a inizio ripresa su cui Zaniolo spreca. Dal suo lato la Roma riesce a sfondare qualche volta in più e il Bologna fatica, perché l’esterno fa le due fasi con costrutto.

Pellegrini 7 Quinto gol stagionale per lui, secondo in campionato: sblocca il match spiazzando Skorupski dal dischetto, nel finale di primo tempo è dal suo piede poi che nascono i corner su cui Zaniolo e Dybala hanno l’occasione di chiudere il match. Il capitano è l’anima giallorossa.

Cristante 6,5 Sostanza davanti alla difesa.

Tahirovic 5,5 Il 2003 è la mossa a sorpresa di Mou. Fatica nelle scalate: se la Roma soffre Orsolini la responsabilità è anche sua e infatti nella ripresa lascia spazio a Matic.

El Shaarawy 5 Finisce nella morsa tra Orsolini e soffre: sostituito nella ripresa.

Dybala 6 E’ in ritardo di condizione e si vede, però quando può impostare o concludere, il sinistro fa la differenza: conquista il rigore e sfiora il gol da azione d’angolo, ma è discontinuo ed è costretto al cambio dai crampi.

Zaniolo 5,5 Si divora il 2-0 a fine primo tempo e soprattutto a inizio ripresa su erroraccio di Soumaoro. Ci mette qualità, ma per completare la transizione da fantasista a punta gli manca la cattiveria sotto porta. Dopo un’ora esce per un problema fisico.

Abraham 6,5 Entra con la Roma in difficoltà: fa respirare la squadra e salva nel finale sulla linea: provvidenziale.

Zalewski 6 Entra per il Faraone e contribuisce a limitare Orso. Matic 6 Fisicità ed esperienza per blindare il risultato in un secondo tempo di sofferenza.

Bove 6 Al posto di Dybala, lotta.

Allenatore Mourinho 6,5 Doveva vincere e vince e la Roma resta in corsa Champions. Disegna un 3-5-2 in cui punta sulle individualità, ma il gioco ancora stenta. Bravo nella ripresa a leggere le difficoltà dei suoi e a correggere gli equilibri con i cambi.

Voto squadra 6

Marcello Giordano