Dybala, un entusiasmo mondiale

di Giacomo Guizzardi

In un Olimpico tutto esaurito l’assenza più importante, in panchina, sarà quella di Josè Mourinho: il tecnico portoghese, espulso nel 2022 nella gara contro il Torino, non guiderà la sua Roma, lasciando l’onere nella prima gara del 2023 al vice Salvatore Foti. I giallorossi, al momento settimi in campionato insieme all’Atalanta, a quota 27 punti, arrivano alla sfida di questo pomeriggio (ore 16.30) dopo avere racimolato 5 punti nelle ultime 5 uscite di campionato. Obbligatorio, per la formazione di Mourinho, maestro di Thiago Motta ai tempi dell’Inter, vincere per scacciare i malumori. Ci sarà Dybala, fresco vincitore del Mondiale con la maglia dell’Argentina: si è parlato tanto del contratto della Joya e della clausola d’uscita, che potrebbe liberare il giocatore in caso di offerte. L’ex Juventus e Palermo, però, ora pensa solo al Bologna, vittima designata del numero 21: contro i rossoblù sono già 7 le reti segnate.

In attacco un volto nuovo: ha firmato a zero Ola Solbakken, ex Bodo Glimt, arrivato per rinforzare il reparto offensivo dei giallorossi. Titolare, in avanti, insieme ad Abraham e Dybala ci sarà Zaniolo. "Spero sia il suo anno e quello di Chiesa – ha detto il cittì azzurro Mancini – con loro e il gruppo al completo possiamo fare bene". Una squadra che respira intorno a sé entusiasmo, come sottolineato dal ds dei giallorossi, Tiago Pinto, in un’intervista al Corriere dello Sport: "La squadra in ogni sessione di mercato è diventata più forte. Non possiamo dire di avere tutti i calciatori che sognavamo, ma abbiamo quelli che ci servono per i nostri obiettivi". E il primo obiettivo della Roma targata 2023 è quello di iniziare l’anno vincendo davanti ai propri tifosi: il precampionato ha riservato qualche scivolone e nervi tesi. Contro il Bologna obbligatorio ritrovare la calma.