E anche da Thiago nessuna deroga: Vignato e Kasius verso un altro taglio

Il Bologna non deroga dalla propria politica di mercato. E anche Thiago Motta non dovrebbe derogare dalla propria, in vista dell’Atalanta, nonostante l’emergenza: il tecnico guarda avanti e sa che senza uscite non potrà avere il terzino sinistro invocato, ergo medita di non convocare nuovamente Vignato e Kasius, nonostante le tante assenze. Vignato e Kasius sono i giocatori in uscita che la dirigenza ha la necessità di piazzare per poi offrire al tecnico almeno un rinforzo. Così, per chiarezza nei confronti dei ragazzi e del gruppo e pure per evitare il rischio di infortuni Motta potrebbe rinunciare alla convocazione di entrambi, pur consapevole di un terzino destro di cambio, pronto a chiedere un sacrificio ed eventuali adattamenti in corso d’opera ai vari Sosa e Aebischer, attingendo eventualmente alla Primavera (Pyyhtia e Raimondo) e ai vari Moro, Schouten, Sansone nei reparti di centrocampo e attacco, in caso di bisogno. Thiago è pronto a fare di necessità virtù, pur di ottenere il terzino sinistro sua priorità: Vignato e Kasius, insomma, restano sul mercato e probabilmente a guardare.

m. g.