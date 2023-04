E il Dall’Ara prepara un altro pienone

Bologna-Juve, che sotto le Due Torri è la madre di tutte le partite, a meno di due settimane dal calcio d’inizio può già contare su un colpo d’occhio di 27 mila spettatori. A tanto si arriva sommando i 12.576 abbonati rossoblù ai quasi 15 mila tagliandi fin qui venduti. Al momento resta disponibile solo qualche tagliando di curva ospiti e una più ampia dotazione di biglietti di tribuna numerata e poltrona gold.

L’ipotesi soldout, di questo passo, appare tutt’altra che teorica. Nella scorsa stagione Bologna-Juventus, quando però la capienza era limitata per via delle norme anti Covid, fece registrare 22.394 spettatori. Bisogna risalire al 2018-19 per trovare un Bologna-Juve con 28.934 spettatori.