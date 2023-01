E il derby di domenica diventa un bivio pericolosissimo

Non ci arrivano certo nel migliore dei modi Mezzolara e Corticella all’atteso derby in programma domenica al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio. Il turno infrasettimanale ha infatti portato due sconfitte contro avversarie almeno sulla carta abbordabili e, classifica alla mano, è lecito affermare che i punti in palio domenica varranno quantomeno doppio. Se la band di Nesi è stata almeno capace quattro giorni fa di bloccare sul pari la capolista Giana Erminio, per quella di Alessandro Miramari si è trattato della seconda sconfitta consecutiva contro una diretta rivale e con zero gol fatti e ben sei subìti. Quello di Serie D, si sa, è un campionato complicatissimo e dove non ci si può mai permettere di abbassare la guardia. A dimostrarlo vi è, appunto, la classifica.

Nonostante ruolini di marcia sin qui a dir poco eccellenti (i 31 punti del Mezzolara sono top così come i 29 della neo-promossa Corticella) e anche a causa dell’incredibile equilibrio che sta caratterizzando il girone D, le due bolognesi sono infatti costrette a guardarsi nervosamente alle spalle. Dietro continuano a vincere e, a causa di ciò, i punti di vantaggio della band di Miramari sulla zona playout sono appena tre, mentre quelli della squadra di Nesi cinque. Vietato, dunque, continuare a sbagliare a partire dal derby. Vincerlo significherebbe compiere un bel balzo in avanti mentre perderlo vorrebbe dire essere quasi certamente risucchiati nelle sabbie mobili.