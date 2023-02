E in Spagna si parla di "opera d’arte"

Di un Bologna che viaggia a ritmo Champions, capace di battere l’Inter seconda, iniziano ad accorgersi in parecchi. Lautaro ha definito quella rossoblù "una grande squadra" dopo il triplice fischio. Si parla di Thaigo a Parigi e ieri anche il quotidiano spagnolo Marca ha dedicato al tecnico rossoblù, ex Barcellona, un servizio: "Un’altra opera d’arte: dal miracolo Spezia alla rivelazione Bologna". Complimenti sono arrivati anche dai commentatori tv italiani, per il lavoro fatto dalla dirigenza e dall’allenatore. Insomma, il Bologna inizia a farsi notare, e pure qualche sito brasiliano ha posto l’attenzione sui rossoblù.

m.g.