E intanto capitan Belinelli supera quota 2.500

Il capitano della Virtus, Marco Belinelli, deve avere un conto aperto con Milano. Anche se, quando tocca dei record, non sempre il risultato finale lo soddisfa. Nella sconfitta dell’altra sera, alla Segafredo Arena, Marco ha totalizzato 10 punti, sufficienti per valicare la quota di 2.500 (2.508 per la precisione).

Lontano dai cannonieri italiani di tutti i tempi ma, per capitan Belinelli, l’inciso è d’obbligo.

Anche perché i 2.500 sono raggiunti da un ragazzo che, dal 2007 al 2020, è rimasto nella Nba, segnando di media – tra i pro a stelle e strisce – una decina di punti a partita. Di più: Beli è tuttora l’unico italiano (come giocatore) capace di vincere l’anello Nba. Succede nell’ormai lontano 2014 quando Marco indossa la maglia dei San Antonio Spurs e ha, come compagno di squadra, l’ex bianconero Manu Ginobili.

Curiosamente Marco raggiunge questa quota affrontando Ettore Messina. Prima delle palla a due, abbracci tra il coach e il giocatore. Anche perché i primi punti in serie A per l’ex cinno di San Giovanni in Persiceto, vengono realizzati nel corso della stagione 20012002. Beli, all’epoca sedicenne, si allena già con califfi del calibro di Rigaudeau, Ginobili, Abbio e Becirovic. E Beli, con un’unica presenza in quella stagione, chiude la gara con 3 punti (ovviamente 11 dalla lunga distanza).

Ma le sfide con Milano hanno per Marco un significato speciale. Un anno fa, sempre di questi tempi, ritocca il suo massimo in Italia. Al Forum, in una gara chiusa dopo un supplementare (sconfitta per gli uomini di Scariolo) Beli mette insieme qualcosa come 34 punti. Con percentuali che ne attestano la grandezza perché il numero tre della V nera torna neglio spogliatoi con 55 da due, 611 da tre e 66 dalla lunetta. Per un veterano dei canestri davvero niente male.

a. gal.