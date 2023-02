E la squadra balla con i 2.000 tifosi rossoblù

La pazza gioia è vedere Orsolini e Dominguez che al triplice fischio di Pairetto suonano la carica e corrono come forsennati sotto il lembo di curva Ferrovia che ospita i quasi duemila tifosi rossoblù presenti al Franchi, spianando la strada ai compagni che li seguono. Un fiume di gioia rossoblù che esonda, celebrando una vittoria storica in casa degli invisi rivali. Pazza gioia da una parte e rabbia feroce dall’altra. Negli stessi istanti in cui i bolognesi esaltano i loro beniamini la curva viola seppellisce di fischi la squadra di Italiano, accompagnata negli spogliatoio al grido di "Oh fate ridere...". Sono le due facce del derby. La curva rossoblù prima del calcio d’inizio si era distribuita nei due spicchi di curva Ferrovia riservata agli ospiti. Un bel colpo d’occhio, con qualche spazio vuoto solo vicino alle barriere di plexiglass, frutto della scelta della questura di non mettere in vendita tutti i i biglietti in teoria disponibili.

Tifo incessante per tutti i novanta minuti, sfottò ai padroni di casa dopo i gol di Orsolini e Posch, molti cori e gli unici striscioni appesi alla balaustra, anche perché fuori dallo stadio qualcuno era stato fermato dalle forze dell’ordine perché trovato in possesso di fumogeni. A vittoria acquisita, con la squadra che ha improvvisato un balletto sotto la curva, dai duemila è partito il coro "Ho visto un gran Bologna", che mancava da tempo immemore. Un antipasto di festa, col tam tam sui social che ‘chiamava’ l’adunata nella notte a Casteldebole.

Massimo Vitali