È tentato da Toronto e ’blancos’ La contro-proposta del club: restare a Bologna fino al 2025

di Massimo Selleri

Prolungare il contratto di un altro anno, arrivando così alla scadenza del 2025. E’ questa l’offerta che il patron della Virtus e della Segafredo Massimo Zanetti ha proposto al coach bianconero Sergio Scariolo diverse settimane fa.

Il tecnico bresciano sta facendo le sue valutazioni avendo anche affrontato un colloquio con i vertici dei Toronto Raptors e sapendo che l’interesse del Real Madrid è molto forte. Le future mosse del club madrileno sono fortemente condizionate da quello che la squadra combinerà domani sera a Kaunas durante la final four di Eurolega, mentre sembra più in salita, ma non impossibile, un suo ritorno in Nba, questa volta come capo allenatore, visto che i rapporti con la franchigia canadese sono ottimi.

La V nera è disposta ad aspettare sapendo che Scariolo sta portando un livello di professionalità importante al campionato italiano. Pur sapendo che potrebbe non essere sotto le Due Torri a settembre è molto concentrato e motivato su questi playoff allenando e gestendo la squadra con criteri che sono il frutto di studio ed esperienza.

Nelle due gare che si sono viste contro Brindisi i 10 giocatori designati per affrontare questo quarto non stanno in campo per più di 6-7 minuti alla volta e questo consente alla squadra di non scendere mai sotto una certa soglia quando si parla di intensità.

Qualora dovesse salutare Bologna non è così peregrina l’ipotesi che arrivi un ’underdog’ vale a dire un allenatore che abbia una carriera meno blasonata rispetto a quella dell’attuale coach e di Sale Djordjevic e che consideri la V nera un’occasione da non perdere per entrare nella stretta cerchia delle migliori squadre d’Europa.

In attesa di capire che cosa succederà in panchina la Segafredo sta ragionando sui rinnovi di Marco Belinelli e di Abi Abass, due giocatori doppiamente preziosi essendo italiani e di Milos Teodosic e Isaia Cordinier. Nelle intenzioni dei bianconeri questo quartetto andrebbe ad aggiungersi a Toko Shengelia, Daniel Hackett, Semi Ojeleye e Alessandro Pajola.

Gli altri o hanno già un accordo con un altro club, vedi Mam Jaiteh, oppure escono dal progetto tecnico per la necessità di ringiovanire il gruppo o per l’intenzione di rinforzarlo.

Oggi la squadra parte con destinazione Brindisi dove domani si giocherà la terza gara di questi quarti. Vista la squalifica di Frank Vitucci i pugliesi saranno guidati da Fabio Corbani e, sempre per motivi disciplinari, non potranno contare sul centro Nick Perkins.