"È un gruppo cinico e maturo"

"Il Bologna di Motta è una squadra solida e cinica. Timori di perdere Thiago a giugno? Se bussa alla sua porta una big il rischio di perderlo c’è, ma spero che rimanga per avviare un ciclo". Gianluca Pagliuca in carriera ha vestito le maglie di Bologna e Inter: il primo è il club che Motta ha rivitalizzato, il secondo quello che, dicono i rumors milanesi, gli avrebbe messo gli occhi addosso.

"Ma è normale che un allenatore come Motta sia sotto la lente di tutti – osserva –. Mi sono studiato bene la partita con l’Udinese: quello che mi ha colpito è il cinismo del Bologna, che in campo sa quello che vuole e sa come ottenerlo. E’ una squadra compatta, che ti aggredisce e non ti fa ragionare". Come in ogni squadra il collettivo esalta il talento dei singoli.

"Ammetto che ci sono giocatori da cui non mi sarei aspettato il rendimento che hanno oggi: penso a Posch, a Ferguson, a Lucumì".

Quanto alla lotta per il settimo posto, "per il Bologna la vedo dura, perché la Juve, nonostante il -15, è così lanciata che può ancora arrivare in zona Champions".