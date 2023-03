Eccellenza, alle 16.30 Granamica-Castenaso

Con la Serie D che osserverà un turno di riposo per permettere alla Rappresentativa di partecipare al Torneo di Viareggio, saranno le categorie dall’Eccellenza in giù le protagoniste del weekend di calcio dilettanti che inizia oggi, alle 16,30, con un unico anticipo. Si tratta di quello tra il Granamica ed il Castenaso (Eccellenza, girone B): i padroni di casa sono settimi a quota 54 mentre gli ospiti sono noni a 47. Con la salvezza ormai blindata e con l’impossibilità per entrambe di insidiare il secondo posto, questo derby vale per l’onore e per la voglia di regalarsi un finale di stagione da protagonisti. Tutte le altre sfide si giocheranno domani con fischio d’inizio alle 15,30 (e non più alle 14,30) visto il cambio di orario.