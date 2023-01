Eccellenza: ore 14,30 Il Progresso di Farneti aspetta il Sanpaimola

Si è aperta con lo 0-0 tra Sant’Agostino e Medicina Fossatone di Giangiacomo Geraci la quarta di ritorno del campionato di Eccellenza. Il turno sarà completato oggi con calcio d’inizio alle 14,30. Restando nel girone B, il Progresso di Franco Farneti è atteso da un match delicatissimo: al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore la sfida contro il Sanpaimola, squadra con cui i rossoblù condividono il terzo posto a quota 44. Match interno altrettanto complicato, se non di più, anche per il Granamica di Davide Marchini che, settimo a 36, ospiterà la seconda forza del campionato Russi (48). Grande attesa per il derby tra Castenaso e Bentivoglio: la band di Marco Gelli è undicesima a 30 mentre quella di Nicola Galletti è una posizione avanti a 32.

Per quanto riguarda il raggruppamento A, entrambe le bolognesi che vi partecipano sono attese da sfide esterne: il Sasso Marconi di Fabio Malaguti, nono a 29, sarà di scena sul campo de La Pieve Nonantola mentre l’Anzolavino di Alessandro Evangelisti, terzultimo a 17, farà visita alla Vignolese.