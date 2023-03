Ecco come cambia la classifica del Girone Rosso

Il fallimento con l’esclusione di Ferrara porta a una rivoluzione della classifica del girone Rosso, con tutte le sfide precedenti annullate e graduatoria che, sia in testa che in coda, sarebbe decisamente rivoluzionata. Ne giova la Fortitudo che torna ad agganciare Cividale al quinto posto a -2 da Udine che come Pistoia e non solo perdono 4 punti.

La nuova classifica: Forlì 36, Pistoia e Cento 30, Udine 24, Cividale e Fortitudo 22, Rimini, Nardò e Chiusi 18, Mantova 16, Chieti 14, San Severo e Ravenna 12.