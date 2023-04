Ecco il Multisport Summer Camp: sarà al Baumann

Arriva il primo campo estivo multisocietario del territorio bolognese grazie alla Virtus Atletica, Virtus Scherma, San Donato Calcio e Geetit Pallavolo.

"Abbiamo unito gli intenti per creare il Multisport Summer Camp 2023 – sottolinea Stefano Cuccoli, presidente della Virtus Atletica – che si farà dall’8 giugno al 4 agosto e poi dal 4 al 14 settembre".

Il campo, che si svolgerà al Baumann e al centro Fassa, è rivolto a tutti i nati dal 2018 al 2010 e aprirà le porte ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.30.‍ "Si praticheranno atletica, calcio, basket, volley, scherma, cricket e frisbee alternando a rotazione i gruppi di attività in cui i partecipanti saranno suddivisi", conclude Cuccoli ex quattrocentista di buon livello. Non mancheranno laboratori creativi e laboratori di inglese ad alternare le attività sportive, merende, pranzo e anche momenti di svago.

m.a.