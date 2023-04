Effe a caccia di certezze Quattro sfide per ritrovarsi

di Filippo Mazzoni

Due mesi da dimenticare. Prosegue il periodo nero della Fortitudo che nelle ultime 7 sfide tra fine campionato e seconda fase, ha collezionato la miseria di 1 vittoria a fronte di ben 6 sconfitte. Un amalgama mai trovata all’interno dello spogliatoio e i continui acciacchi di una squadra dall’età media piuttosto alta e seppur costruita con un budget di alto livello ma in fretta e furia, sono fattori che hanno inciso su una stagione dove l’obiettivo playoff è stato centrato, ma visti anche gli ultimi ritocchi di mercato con l’arrivo di Candussi e Vasl, ma da cui era lecito attendersi di più. La svolta potrebbe arrivare ai playoff, anche se serve un deciso e repentino cambio di marcia.

L’ultima vittoria prima del periodo nero risale al 5 febbraio quando la Effe si impose in volata 82-83 in casa di Rimini, da allora infatti, è arrivata appena una vittoria. Il lungo momento negativo inizia il 12 febbraio con la sconfitta 58-57 a Chieti, seguita il 19 dal ko in casa con Mantova (73-77), e da quello del 26 (79-74) con Ravenna. Saltata la sfida con Ferrara per il ritiro dal campionato degli estensi, vista da spettatori la Final Four di Coppa Italia alla ripresa del campionato, il 19 marzo a Pistoia arriva un altro stop (86-78 dopo un supplementare). Spalle al muro la Effe trova almeno la forza per battere Forlì 72-70 all’ultima giornata, il 26 marzo conquistandosi il sesto posto del girone Rosso e la certezza dei playoff. I numeri si fanno ancora più impietosi nella seconda fase con il ko interno con Torino 89-92, dopo un altro supplementare il 2 aprile e poi la sconfitta di domenica a Piacenza con l’Assigeco 91-73.

L’attacco funziona a corrente alternata, la difesa nelle ultime due sfide ha subito oltre 90 punti, davvero troppi.

Adesso la Fortitudo è attesa da quattro sfide che hanno perso di qualsiasi significato di classifica. In attesa dei playoff, Cento o Pistoia le probabili avversarie, in alternativa Cremona, c’è da trovare qualche certezza in più, tornare a credere nel lavoro svolto, ma soprattutto c’è da tornare ad allenarsi in palestra.

Il post Piacenza è stato disarmante anche sul fronte infermeria con Cucci, Fantinelli e Panni oltre a Niang indisponibili, Thornton e Vasl costretti a gestire i loro problemi cronici, e appena quattro giocatori, Candussi, Aradori, Italiano e Barbante a disposizione in palestra. Lavorare così diventa quasi impossibile anche per coach Luca Dalmonte, costretto più a gestire che ad allenare una squadra che deve trovarsi.

La doppia sfida con Milano, i ritorni con Torino e Piacenza e il mese scarso di preparazione dovranno servire a questo.