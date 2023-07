Effe, ancora distanze: oggi nuovo summit Ecco Taflaj da Torino

BOLOGNA

La nuova Fortitudo sta per chiudere l’accordo con Celis Taflaj, esterno di nazionalità albanese ma con formazione sportiva italiana. Classe 1998, alto 201 centimetri nella passata stagione ha vestito la maglia di Torino con cui ha segnato 3.6 punti a gara con 2.2 rimbalzi e stando in campo circa 13’ a partita; cresciuto nel settore giovanile di Pistoia, ha poi maturato una serie di esperienze importanti in serie A2, militando anche nelle fila dell’Andrea Costa Imola e di Trapani, dove ha conosciuto l’attuale general manager biancoblù Nicolò Basciano. Con lui si chiude il gruppo degli italiani, con il gm il coach Attilio Caja può concentrarsi sulla coppia di giocatori stranieri che andranno a completare la squadra. Si darà la priorità a chi già conosce la realtà italiana, ma non è così facile fermare senza poter firmare gli atleti stranieri che hanno un mercato completamente diverso rispetto a chi può andare a referto come italiano.

Giovedì dovrebbe essere il giorno in cui finalmente avverrà la cessione del club che passerà di mano dal consorzio Innova alla newco Sporting Fortitudo dell’amministratore unico Stefano Tedeschi, capofila di una cordata composta da sei soci. Ieri vi sono state una serie di riunioni tra i consulenti delle due parti, ma dovendo ancora raggiungere la quadratura del cerchio i professionisti si sono aggiornati a questa mattina. Il clima è collaborativo, ma la situazione è complessa e tutti hanno deciso di muoversi con i piedi di piombo. Il vero nodo da sciogliere riguarda le garanzie relative al piano di rientro concordato con l’agenzia delle entrate. Da una parte si chiede di liberare completamente il consorzio Innova dai vincoli stipulati per arrivare a questo accordo, dall’altra si vorrebbe un impegno più blindato per quanto riguarda le sponsorizzazioni che Innova farà per garantire il pagamento di quelle rate.

Sul piatto ci andrà anche la questione relativa agli obblighi che nel mese di luglio la vecchia proprietà ha dovuto assolvere per mantenere viva l’iscrizione al campionato di serie A2. Tra giovanili e altri obblighi ballano circa 150mila euro che vanno ad aggiungersi al costo del club che è di un milione e 500mila euro. La nuova proprietà potrà saldare questa ultima cifra in 5 anni, versando subito 400mila euro. Pur con qualche difficoltà e con qualche ritardo la macchina si è messa in modo e questa volta sembra davvero che tutte le caselle si sta incastrando, per cui da venerdì la Effe dovrebbe avere un’altra proprietà e aprire un nuovo capitolo.

Massimo Selleri