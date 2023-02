Effe, Candussi ufficiale

Porte girevoli Fortitudo: arriva Francesco Candussi, parte Igor Biordi. Entra e uscita, doppio movimento per la Effe che firma il centro rilasciato da Verona e al contempo risolve consensualmente il contratto con il sanmarinese. L’accelerazione per la firma di Candussi si è concretizzata dopo la sconfitta patita a Mantova con la Fortitudo Flats Service decisa a puntellare la squadra in vista delle ultime 4 partite di campionato e della seconda fase e conquistarsi i playoff già dopo la prima fase. 29 anni compiuti proprio ieri, Candussi è stato pilastro degli Stings Mantova e della Scaligera Verona, club con il quale ha centrato la promozione in serie A nell’ultima annata sportiva e nel quale era già stato diretto da Dalmonte. Centro moderno, che abbina dimensione interna a capacità di colpire dalla lunga distanza, Candussi indosserà la maglia numero 20. Per Candussi che arriva c’è Igor Biordi che saluta.

Il lungo lascia la Fortitudo con direzione serie B dove troverà sicuramente più spazio di quello che ha avuto in biancoblù. Candussi farà il suo domenica a Ravenna, partita per la quale al Fortitudo Store di via Riva Reno rimangono ancora biglietti a disposizione, acquistabili fino a domani alle 19.

f. m.