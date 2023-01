Effe, la strada di casa è giusta: ora i colpi esterni

di Giacomo Gelati

È quasi superfluo dire che una vittoria così esagerata (la prima dell’era Flats Service), da non relegare al solo +28 del tabellone luminoso, ma da esaminare particolarmente dal punto di vista del +64 nelle valutazioni di squadra, sia la perfetta concertazione fra chi in campo ci va e chi in campo i giocatori li mette. Forse non sarà d’accordo coach Luca Dalmonte, che nel post partita di Udine (’colorato’ da un direttissimo coach Carlo Finetti) ha traslocato tutti i meriti della solidità difensiva vista in campo ai suoi giocatori, quasi sottraendosi, quasi defilandosi dalla clamorosa riuscita di una gara magistrale e forse irripetibile: 1522 da tre, 24 assist e un’allegria diffusa e contagiosa. Vero, il merito dei giocatori è evidente, specie se la si guarda dalla prospettiva dell’atteggiamento difensivo e delle letture offensive, di quel desiderio di passare la palla una volta in più, sbilanciare la difesa e tirare coi piedi per terra e, nella fattispecie, esultare con le mani al cielo.

Ma è anche vero che dopo la sconfitta contro Cividale, dopo la quale il tecnico imolese si era messo a protezione della squadra chiedendo però che il senso di responsabilità si diffondesse, qualcosa è cambiato. Al di là del chiacchierio della settimana scorsa, il successo dimostra che il gruppo è unito e nella settimana che porta alla trasferta di domenica alle 20,30 sul parquet di Rimini l’auspicio è che la felicità assorbita nel post-Udine sia il volano per ulteriore energia positiva da qui alla fine della regular season. Questo perché al primo traguardo stagionale mancano solo 7 partite, di cui 4 trasferte, che per i biancoblù sono state finora un tormento: lontano dal PalaDozza la Effe ha collezionato un bilancio di 2-7 (peggio di Bologna solo Chiusi, San Severo e Chieti) e con una classifica così corta, dove scivolare dal sesto al decimo posto è un attimo, servirà qualcosa in più. Non si dovranno dunque mettere in valigia il +28 contro Udine, né le cifre da capogiro, né i freddi numeri di un tabellino: servirà invece quella serenità, quell’affrancamento dai cattivi pensieri e quella grande intensità e portamento che hanno reso inevitabile, tralasciando il netto divario, la vittoria di domenica. Non avendo agito sul mercato, fatta eccezione per l’uscita di Paolo Paci, la squadra è questa da un semestre e la scelta di non far pendere spade di Damocle sulla testa dei giocatori come accaduto in passato sta via via consapevolizzando tutti: manca solo un po’ di continuità e questa Effe, fatta di corsa e qualche blitz, può navigare fra le grandi.