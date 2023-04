Effe, la vittoria costa cara: Dalmonte perde Panni e Aradori

di Filippo Mazzoni

La Fortitudo perde Panni e Aradori. Alla formazione di Luca Dalmonte è costata carissima la vittoria di mercoledì sera con l’Urania Milano. Dall’infermeria purtroppo arrivano brutte notizie. Alessandro Panni, durante la gara contro Milano, ha riportato infatti la lesione muscolare di secondo grado al gemello mediale del polpaccio destro. Valutazione prognostica e modalità di approccio terapeutico saranno decisi dopo opportuna valutazione specialistica, ma per lui, a cui va l’augurio di un pronto ritorno in campo, si parla di un lungo stop. La Fortitudo perde così proprio sul più bello uno dei suoi protagonisti. Coach Dalmonte dovrà fare i conti anche l’infortunio di Pietro Aradori, che ha accusato un risentimento muscolare della parete addominale. Aradori rimane in attesa di approfondimento diagnostico e valutazione specialistica per cui sarà assente alla ripresa del campionato, in attesa di capire i tempi per il suo recupero.

Eppure la vittoria di mercoledì era stata corroborante più per il morale che per la classifica della formazione di Luca Damonte. Dopo il silenzio-assordante di inizio partita e i fischi dell’intervallo e con lo sciopero del tifo della Fossa per un quarto, la svolta alla sfida con Milano era arrivata nell’intervallo, quando Fantinelli & Co. sono rientrati in campo con un piglio diverso e tanta voglia di riscatto. Una rondine non fa primavera, ecco perché riuscire a ripetere la prova sotto la Mole in casa della Reale Mutua, sarebbe stato un segnale all’ambiente e alle avversarie, anche se con i problemi di infortuni che continua a falcidiare i biancoblù, tutto diventa più difficile. Nelle prossime 3 sfide più che alla classifica o ai singoli risultati, in casa Fortitudo si deve cercare di far crescere, l’autostima e soprattutto migliorare la condizione fisica. Ora più che mai, vista le condizioni di Panni e Aradori, l’apporto del duo straniero Vasl-Thornton non può essere quelle delle ultime prestazioni, altrimenti tutto diventa molto più complicato.

Intanto la squadra, o quel che resta, visto che anche Cucci è alla prese con i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori mercoledì, ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida di domenica a Torino alle 17 (sarà trasmessa in diretta in chiaro su Lnp Pass e su E’Tv-Rete 7). I prossimi avversari perdono per 10 giorni Tommaso Guariglia, distorsione alla caviglia, ma ingaggiano l’ala ex Napoli Simone Zanotti.