Effe, le due strade per una nuova proprietà

di Massimo Selleri

Matteo Gentilini, amministratore di Flats Service, azienda che sponsorizza la Fortitudo, sta cercando di acquisire il club. Non ci sono dubbi sulle intenzioni dell’imprenditore: in un’intervista a ’Cuore Fortitudo’ condotto da Andrea Tedeschi su Trc, ha fatto intendere come per l’Aquila ci sia bisogno di una nuova proprietà. Con lui era presente il padre Maurizio che ha ribadito la volontà di organizzare una cordata per concludere l’operazione. Una sintesi delle puntate precedenti aiuta a capire come stiano le cose e perché, al di là dei toni accessi che confermano una grande passione da parte della famiglia Gentilini, l’operazione sia più semplice di quanto possa sembrare. La passata stagione si chiude con la retrocessione e con la Fossa dei Leoni che chiede a Gianluca Muratori di farsi da parte. Il direttore generale del consorzio Innova risponde che è uscito da tempo dalla proprietà, che ora sta solo finanziando il progetto con una serie di sponsorizzazioni e che le quote societarie del club appartengono a un consorzio, per cui basta entrarci con un capitale tale da assumerne la maggioranza.

Oggi come allora le cose non sono cambiate, anzi sono favorite dal fatto che a differenza di allora la squadra è iscritta al campionato e con l’Agenzia delle entrate è stato raggiunto un accordo di rateizzazione del debito pregresso passando dal tribunale di Bologna. Il Consorzio Fortitudo ha fatto un aumento di capitale per consentire l’ingresso di quattro nuovi soci. I consorziati sono 44, dato distante dal traguardo degli 80 dichiarato dal presidente biancoblù Valentino di Pisa ad agosto, per cui le principali risorse per mantenere una società che ha un bilancio di circa 3 milioni di euro continuano ad arrivare da Muratori.

Per realizzare il suo intento Gentilini ha due strade. O continua con i compagni di viaggio, ad acquistare quote del consorzio, di cui è vicepresidente. Oppure va da Muratori e dice che da oggi ci pensa a lui. Ad oggi nessuna delle due opzioni sembra vicina a realizzarsi, ma se una delle due dovesse andare in porto, Gentilini dovrebbe allenarsi a buttare giù qualche magone, come quello di pagare una luxury tax per giocatori che non poi toccano il campo, oppure quello di perdere con avversari che hanno un budget inferiore del 30 e 50 per cento a quello dello Effe.