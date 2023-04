Effe, obiettivo recuperare Fantinelli e Thornton

Tanto lavoro in palestra per preparare al meglio i prossimi playoff, ma anche tanta preparazione per non lasciare nulla di intentato in vista dei prossimi 5 appuntamenti che l’attendono da qui alla fine della seconda fase. La Fortitudo continua a lavorare per preparare nel migliore di modi la fase decisiva della stagione e recuperare i propri acciaccati, in primis Fantinelli (foto Schicchi) e Thornton, e inserire al meglio della condizione, Vasl.

Il focus in casa biancoblù sono ovviamente i playoff, da raggiungere nella migliore posizione di classifica possibile, ma anche da affrontare a organico completo nelle condizioni fisico-mentali ottimali per dire la propria.

Si lavora sul futuro quindi, ma si guarda, con grande attenzione anche al presente, programmando gli allenamenti settimanali in vista della prossima sfida di sabato sera a Piacenza. Seppur ridotta al lumicino la speranza di raggiungere uno dei primi due posti del girone Blu è ancora alla portata della formazione di Luca Dalmonte, che per altro adesso non può più sbagliare un colpo se vuole raggiungere l’obiettivo. Si lavora quindi, ma senza andare a forzare condizioni e situazioni per non correre il rischio di pregiudicare la condizione in vista dei playoff.

Piacenza è l’ennesima tappa importante della stagione della Fortitudo che deve dimostrare qualcosa agli altri, ma soprattutto a se stessa.

Vincere aiuta a vincere e anche se la sfida di sabato ha un’importanza relativa, un successo permetterebbe alla squadra di fare un importante passo avanti dal punto di vista della convinzione.

Filippo Mazzoni