Effe, sfruttare il fattore PalaDozza per conservare il passo da playoff

Archiviata la vittoriosa trasferta di Lecce con Nardò, la Fortitudo si appresta a scendere di nuovo in campo nella sfida in programma domani alle 18 al PalaDozza con San Severo. Da una pugliese all’altra, la formazione di Luca Dalmonte cerca conferme in casa, davanti al proprio pubblico, che statistica dei giorni scorsi della Lega Pallacanestro alla mano, si conferma come il più affezionato della serie A2. Oltre 4200 spettatori di media a partita, con il record del quasi 4500 raggiunti, numeri importanti che confermano l’affetto dei tifosi nei confronti della squadra, ma anche come il PalaDozza sia a tutti gli effetti un fattore. La conferma sono infatti le 6 vittorie in 7 partite giocate al Madison di Piazza Azzarita, con l’unica sconfitta arrivata dalla sfida con la capolista Cento.

Domani, dopo la vittoria esterna con Nardò, la Effe proverà a far valere di nuovo il fattore campo a proprio favore centrando quella che potrebbe essere la seconda vittoria consecutiva, iniziando così nel migliore dei modi il nuovo anno. A livello di organico ancora assenti Niang e soprattutto Aradori, Luca Dalmonte in questi giorni ha dovuto gestire la situazione dei suoi giocatori, con Fantinelli e Italiano in particolare che continuano il proprio lavoro, spesso differenziato, per poi mettersi comunque a disposizione del tecnico. Con San Severo, visto anche il ravvicinato confronto, la situazione non cambia in casa Fortitudo. La vittoria di mercoledì ha comunque ridato morale e consapevolezza dei propri mezzi alla Fortitudo che dalla vittoria con Nardò deve prendere slancio per risalire la china. Morale, ma anche classifica, il successo nel turno infrasettimanale ha permesso alla Effe di risalire, insieme a Cividale e raggiungendo proprio Nardò, il quinto posto in classifica.

L’obiettivo playoff si conferma nelle corde e nelle possibilità della Fortitudo, che però deve continuare a mantenere il proprio ruolino di marcia interno e cercare di fare qualche altro fondamentale colpo esterno. A organico al completo la Effe ha tutto, già adesso, al netto di eventuali ritocchi di mercato, per essere considerata tra le prime del girone Rosso; per riuscire a competere con Forlì, Cento, Pistoia e Udine serve invece un passo avanti della squadra, come fatto a Nardò e forse anche qualche ritocco che al momento non sembra essere in vista.

Filippo Mazzoni