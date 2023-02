Effe, un posto per il piccolo Lorenzo Motivazioni forti contro Mantova

In campo sarà una partita molto importante per le sorti della stagione, sia della Fortitudo Flats Service che dello Staff Mantova. Fuori dal terreno di gioco invece il confronto in programma domani alle 18 al PalaDozza tra la formazione di Luca Dalmonte e quella virgiliana, assume connotati che vanno invece oltre il perimetro di gioco, per spaziare dal sociale e alla solidarietà.

Tra le iniziative previste infatti è in programma l’intitolazione di un seggiolino del PalaDozza a Lorenzo Bastelli, giovane tifoso della Fortitudo scomparso da poco per un sarcoma all’età di 14 anni. Un evento fortemente voluto dalla società del presidente Valentino di Pisa e dall’associazione Fortitudo per il Sociale di Giorgio Archetti e a cui parteciperà la famiglia di Lorenzo invitata dalla società biancoblù alla cerimonia e alla successiva sfida di campionato.

Questa iniziativa segue di due settimane la nascita dell’Orto dei piccoli, un’area dedicata ai bambini da zero a cinque anni e che Casa di Rubik e Fortitudo per il Sociale hanno voluto intitolare proprio al giovanissimo Bastelli.

Sempre sul fronte solidarietà alla sfida tra Fortitudo e Mantova si lega anche l’ultima giornata dell’Epilepsy Week, la settimana dedicata alla lotta all’epilessia e che ha visto, con un video promozionale anche la partecipazione della Effe con il presidente Di Pisa, coach Dalmonte e capitan Fantinelli protagonisti.

Passando alla partita vera e propria, invece, prosegue la preparazione della squadra in vista del match. Assente il viceallenatore Matteo Angori, coach Dalmonte in settimana ha dovuto gestire i soliti acciacchi del momento, con la squadra che salvo imprevisti dell’ultima ora, scenderà in campo al gran completo per la delicatissima sfida con Mantova. Quella di domani potrebbe essere l’ultima sfida con la canotta della Fortitudo per Steven Davis il cui rendimento tornato decisamente sottotono, dopo solo un paio di buone prestazioni, sembra aver convinto la società a muoversi sul mercato, anche se con un occhio ben attento al bilancio.

Tradotto: si compra soltanto se si vende per cui solo al momento della cessione di Davis ci si muoverà alla ricerca di un lungo che possa affiancare con maggiore qualità Cucci e Barbante sottocanestro, dando altresì la possibilità a Italiano di giocare all’occorrenza da 3 o da 4.