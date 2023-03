Effe, una sosta al momento giusto Dalmonte lavora su Candussi e Vasl

Prosegue la preparazione in casa Fortitudo. Sono giorni di lavoro, riflessione e anche di chiarimenti in casa biancoblù. Reduce dalle tre sconfitte consecutive con Chieti, Mantova e Ravenna, ma anche dagli innesti di Candussi prima e Vasl poi, la Fortitudo affronta questo momento di inattività per inserire al meglio i 2 nuovi arrivati e per migliorare la condizione fisica in vista del finale di stagione. Pistoia in trasferta il 19 marzo, Forlì in casa al PalaDozza la settimana successiva, il 26 marzo, chiuderanno la stagione regolare di Fantinelli e compagni. Al termine della stagione regolare la Flats Service è attesa dalle 6 sfide della seconda fase e poi dai playoff a cui, dalla cui conquista, conti alla mano, la Fortitudo è ad un passo. Confermare l’attuale sesto posto in classifica vale infatti l’accesso diretto ai playoff al di la quello che l’esito della seconda fase.

Ma intanto c’è da preparare con attenzione, concentrazione e andando a limare quegli angoli apparsi fin troppo acuti delle ultime sfide anche all’interno dello spogliatoio. Fortitudo che avrà altri 10 giorni a disposizione per preparare il ritorno in campo, visto che in questo weekend il campionato di serie A2 lascia spazio alle finali di Coppa Italia, con sabato 11 le semifinali (Cremona-Torino e Cantù-Cento) e domenica la finalissima. In vista del ritorno in campo della Effe, come detto il 19 a Pistoia, la società toscana ha già messo in vendita da un paio di giorni online sul circuito Etes.it, i biglietti del confronto. Il costo dei tagliandi del settore ospiti è fissato a 16,50 euro.

Filippo Mazzoni