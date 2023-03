Elisa e Ida, azzurre nel segno di papà Federico

di Alessandro Gallo

Piccoli talenti crescono. E’ il caso dell’Hockey Team Bologna che, ultimamente, ha vinto due titoli italiani nella versione hockey indoor. Prima è stato il turno delle ragazze under 16, poi la volta degli scatenati under 14 allenati da Ilaria Amorosini.

Ma tante soddisfazioni se le sta prendendo il tecnico dell’under 16 rosa, Daniele Gadda, che resta anche un punto fermo della prima squadra, dell’HtBo, che proprio in questa stagione ha staccato il pass per il campionato élite. Nella prossima stagione, tra le prime sei, ci sarà proprio la creatura di Pietro Amorosini.

E arrivano, puntuali, anche tre convocazioni nella nazionale prato under 16. Si tratta delle gemelle Panieri, Ida ed Elisa (16 anni da compiere il 2 settembre) e Rachele Isler.

E’ suggestiva la storia delle gemelle Panieri, perché il papà, Federico, attuale direttore generale del Cus Bologna, è stato uno dei principali artefici dell’epopea del Cus Bologna tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Duemila.

Nel palmares di Federico, un titolo italiano su prato (1997), una Coppa Italia, sempre su prato, da capitano (2002) e diversi titoli indoor. Con esperienze anche in Coppa dei Campioni. Ida ed Elisa hanno ereditato la passione di papà. E all’hockey non sanno dire no. Ida, che è iscritta al Galvani (versione classico) è stata il bomber delle finali tricolori.

Elisa, Galvani pure lei (ma versione scientifico), è stata la più tartassata.

Giocando in mezzo al campo e, di fatto, essendo il cervello del gruppo, Elisa è quella che incassa, anche in modo fortuito, il maggior numero di bastonate.

Alle finali tricolori ha rischiato di non giocare l’ultima gara, quella decisiva per il titolo, per aver trascorso la vigilia del match su un letto di ospedale.

Una bastonata l’ha colpita in testa. Naso pesto e qualche punto di sutura che avrebbe suggerito cautela. Invece Elisa non s’è fermata: s’è fatta bendare e ha accettato di mettersi in discussione per guidare le compagne.

E non è un caso che, proprio per questo motivo, sia arrivato lo scudetto. Il primo, rosa, nella storia della Bologna hockeystica.

Con un carattere e un temperamento del genere, non poteva passare inosservata. Lei, la gemella Ida (per la gioia di papà Federico, che ha trasmesso un dna agonista) e Rachele Isler. Tre ragazze da Bologna alla Nazionale per un primo raduno in vista di nuove chiamare. Le gemelle, tra l’altro, in questa stagione oltre a giocare nell’under 16, saranno impiegate nell’under 18 e, all’occorrenza, anche nel campionato di A2.

La favola dell’Hockey Team e del movimento che Pietro Amorosini è riuscito a creare nel complesso del centro sportivo Barca è solo all’inizio.