Emergenza e tabù: il Bologna va all’attacco

di Massimo Vitali

Contro l’emergenza e contro la storia: oggi la sfida di Thiago Motta a Udine è doppia. L’emergenza dice che affrontare una squadra fisicamente e caratterialmente tosta come l’Udinese di Sottil senza i tre rossoblù più di ‘garra’, ovvero Arnautovic (infortunato), Medel e Dominguez (entrambi squalificati), è già una partenza ad handicap.

Thiago almeno alle ultime curve della settimana è riuscito a recuperare Barrow e Soriano, che però alla Dacia Arena oggi saranno a mezzo servizio. Come si dice in questi casi: meglio poco che niente.

Ma poi c’è la storia, a certificare che l’ultimo Bologna ad aver festeggiato l’ebbrezza dei tre punti in terra friulana fu quello trascinato alla vittoria (0-1) da un gol di Mattia Destro. Era il 14 febbraio 2016, ovvero il punto più alto della gestione Donadoni. Quel colpo da tre punti fu la ciliegina sulla torta su tre mesi e mezzo condotti a passo di corsa.

Dopodiché, poiché la gloria è effimera, due anni dopo proprio una sconfitta a Udine a Donadoni costò l’esonero. Quanto al Bologna, l’acuto di Destro è stata l’unica gioia da tre punti festeggiata dai rossoblù nelle ultime 13 trasferte di campionato in casa bianconera: completano il quadro, non proprio incoraggiante, 6 pareggi e altrettante sconfitte.

La Dacia Arena decisamente ha tutto un altro sapore per Thiago Motta, che lo scorso 14 maggio vi colse con lo Spezia una vittoria per 3-2 che diede l’imprimatur dell’aritmetica alla salvezza dei liguri.

La storia però è adesso e Thiago non sembra il tipo che si appassioni troppo del passato. A due giornate dal giro di boa ci sono 6 punti potenziali da cogliere contro avversarie, Udinese e Cremonese, che per fortuna non appartengono al clan delle sette sorelle, contro cui i rossoblù fin qui hanno fatto scena muta.

Le armi per provare a sfangarla oggi sono quelle, un po’ spuntate (in senso letterario), viste già con l’Atalanta. Se la difesa viaggia verso una conferma obbligata in blocco, l’attacco ancora una volta poggerà sulle spalle del centravanti di fortuna Sansone: Orsolini agirà sulla destra, Aebischer (o Soriano) sulla corsia opposta, mentre fa un po’ di rumore l’esclusione di Raimondo, che Motta ha preferito dirottare in Primavera nonostante l’indisponibilità di Arnautovic e Zirkzee.

Ma è in mezzo al campo che oggi due rossoblù si giocano una chance importante: i titolari annunciati Schouten e Moro. Schouten nelle ultime 8 partite di campionato ha fatto il titolare una sola volta: il 9 novembre al Meazza, nel giorno del cappotto (1-6) con l’Inter.

Prima e dopo solo guai fisici, panchine e minutaggi ridotti nei secondi tempi. Della serie: Jerdy se ci sei batti un colpo. Nell’attesa il colpo può batterlo il Feyenoord. In Olanda scrivono che il club di Rotterdam vorrebbe riportare Schouten in patria.

Nel caso, palla al club rossoblù. E poi c’è Nikola Moro, a cui Motta fin qui ha regalato una sola maglia da titolare, in Coppa Italia col Cagliari, e a seguire solo frattaglie di campionato. Oggi per il croato è un’occasione da non fallire.