Emil Banca, c’è il Cus Siena

Sfida casalinga per l’Emil Banca Bologna. Questo pomeriggio alle 14.30 al Bonori, la formazione di Francesco Brolis è attesa dalla sfida interna con il Cus Siena, nella quarta giornata di ritorno di serie B. Nel quindici di partenza i piloni Bersani e Simonini e Anteghini tallonatore. In seconda linea ci saranno Gambacorta e Visentin, con Schiavone, De Napoli e Ataei in terza. La mediana sarà composta da Rizzoli e Pancaldi. Linea dei trequarti composta dai centri Teresi e Marzocchi. Alle ali Zambrella e Bertini, con Soavi estermo.

In panchina a disposizione ci saranno gli avanti, Fattori, Micheler, Campestri e Priola, e i trequarti Giacalone, Tiozzo, Bernabò e Molinari.

La classifica: Viadana 65, Florentia 62, Modena 58, Bologna 44, Firenze 43, Jesi 26, San benedetto 19, Siena, Formigine e Lions 16, Imola 7.